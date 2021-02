Schedina fortunata: con 3 euro ne vince oltre 21mila al Superenalotto

La Dea Bendata torna a fermarsi nella Tabaccheria Dell'Oro di via Marecchiese dove un fortunato vincitore, con una schedina da 3 euro, ha centrato un 4 star da 21.392,56 euro. La ricevitoria delle sorelle Roberta e Barbara Buda non è nuova a simili imprese e, l'ultimo colpaccio, risale allo scorso 30 gennaio quando un sistemone del Superenalotto ha permesso di totalizzare 65054 euro per gli scommettitori e un'altra vincita da 36mila euro è stata registrata il 18 febbraio. Per le titolari che da 20 anni gestiscono la ricevitoria, l'obiettivo è quello di arrivare al jackpot che ha superato i 113 milioni di euro.