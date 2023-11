Schermi moderni e nuove animazioni, al palasport Flaminio pronti all'esordio i nuovi segnapunti

Un nuovo sistema segnapunti, in grado di garantire al pubblico una visione migliore e un'esperienza più spettacolare. Al palazzetto dello Sport Flaminio è stata ultimata l’installazione da parte di Anthea del nuovo tabellone, composto da due imponenti maxischermi led dalle dimensioni di 5,50 metri per 3 metri ciascuno, da cui seguire le partite di pallacanestro e i canestri. I tabelloni Led sono identici, con altissima capacità di illuminazione. Inoltre, i due tabelloni segnapunti sono collegati a una coppia di "stop lamp", conformi alle regolamentazioni della Lega Basket Serie A per il cristallo del canestro.

Il sistema è stato potenziato con un'unità di regia software, posizionata strategicamente nell'attuale tribuna stampa. Questa consente la gestione dinamica delle immagini visualizzate sui due maxischermi, offrendo agli operatori la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze dell'evento in corso. Un aspetto fondamentale di questa installazione è stato l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente del Palazzetto dello Sport Flaminio, in modo da assicurare una migliore performance in termini di efficienza energetica e, di conseguenza, un risparmio dei relativi costi.

Con l’aiuto di sensori sonori, sarà inoltre possibile visualizzare con un grafico immediato la reazione sonora del pubblico a determinati eventi di gioco, che potrà essere denominato “Grafico emozionale”. Fa parte del pacchetto la sezione “ci siamo anche noi” dove il pubblico e gruppi di amici potranno fare dei selfie che saranno visualizzati a mosaico sul campo di gioco e sugli schermi con eventuale premio dei più simpatici e originali. Questa forma di intrattenimento è integrata con la classica, ma sempre apprezzata, “kiss cam” che prevede la riproduzione di una coppia del pubblico che viene invitata a darsi un bacio. Il costo totale dell'intervento è stato di euro 138.753.

“Un impianto per rendere l’esperienza degli spettatori ancora più coinvolgente - è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli -. L’operazione fa parte del più ampio percorso di interventi di manutenzione dell’impiantistica sportiva del territorio volto ad ammodernare e rendere più funzionale il patrimonio delle strutture dedicate all’attività fisica e alle diverse discipline, rispondendo alle esigenze degli appassionati, degli atleti, delle associazioni e delle società che ruotano intorno all’universo dello sport. Un’attenzione centrale viene poi posta al fattore del green, consapevoli che oggi non si può parlare di innovazione senza prescindere da un investimento che guardi alla sostenibilità e al risparmio energetico”.