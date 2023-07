Scherzo al 118, la psicologa: "Giovani senza vergogna, sfruttano gli altri per i loro fini"

Ha sollevato un polverone in tutta Italia il video realizzato da due 20enni milanesi che, arrivati a Coriano, per cercare di tornare a Riccione hanno simulato un malore con l'unico obiettivo di scroccare un passaggio all'ambulanza del 118. A stigmatizzare il loro comportamento sono stati gli infermieri di Romagna Soccorso, "Guai a emulare, siamo in prima linea per salvare le vite", e il dottor Maurizio Menarini, direttore Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna, "Fenomeni vergognosi ed in nessun modo giustificabili", ma anche Matteo Salvini con un post su Facebook: "Non c’è davvero limite all’idiozia di certa gente". Ma ad analizzare cosa ha spinto i due ragazzi a un gesto che è costato loro la denuncia da parte dell'Ausl è la dottoressa Elena Falda, psicologa e psicoterapeuta esperta nei comportamenti giovanili, collaboratrice dell'associazione Codici Emilia-Romagna e che segue numerosi casi di ragazzi con condotte devianti tra Rimini e Milano.

Dottoressa, al di là dello scherzo di cattivo gusto, perchè pubblicarlo sui social?

Nelle nuove generazioni c'è un altissimo livello di narcisismo unito a una estrema voglia di apparire perchè, pensano, che se non si è sui social non si è nessuno. Questo vuol dire che i giovani, come quelli nel video, tendono a ritenere che sia lecito sfruttare a loro uso e consumo tutto quello che trovano senza preoccuparsi delle conseguenze. Questo porta a un individualismo sfrenato dove gli altri non esistono. Avrebbero comunque potuto evitare la pubblicazione sui social, e sarebbe stata una bravata, ma invece hanno agito in manieraodiosa e se ne sono vantati.

Possiamo quindi parlare di malattia?

E' una condotta di tipo antisociale che li porta a una totale assenza di empatia verso gli altri. Dal video emerge chiaramente come, durante il dialogo con l'operatore del 118 che sta facendo il suo lavoro, a loro non interessi assolutamente il fatto che stiano facendo una bravata, che stiano disturbando un lavoratore o che possano causare danni a chi stia male davvero. Si erano dati l'obiettivo di trovare, con ogni sistema, un mezzo per tornare in città e hanno sfruttato chi gli è capitato a tiro.

Crede che se ne rendessero conto di stare compiendo un reato?

Assolutamente no, le nuove generazioni fanno sempre più fatica a distinguere il mondo reale da quello virtuale. In casi estremi, molti giovani sono convinti di avere più vite come in un videogioco e agiscono di conseguenza. Altri si creano un loro ambiente nel metaverso convincendosi a tal punto che la realtà sia quella da avere comportamenti del tutto inaccettabili in un contesto normale. Anche i due protagonisti del video non hanno minimamente pensato che, agendo in maniera così spregevole, ci sarebbero state delle conseguenze penali.

Una denuncia, un processo e un'eventuale condanna servirebbero a qualcosa?

Per delle persone normali forse sì ma, per le nuove generazioni, il discorso cambia. Ritengo che nei loro confronti, per fargli capire bene il danno che hanno provocato, sarebbe più utile un congruo periodo di lavori sociali proprio in un pronto soccorso a contatto con la realtà, con il vero dolore delle persone che stanno male e con le situazioni che hanno voluto prendere in giro col loro comportamento.

Cosa emerge, alla fine, da questa vicenda?

Che all'origine di tutto c'è una grandissima deficienza sull'educazione dei giovani sia a livello genitoriale che scolastico. Qui non stiamo più parlando di ragazzini, al massimo li possiamo far rientrare nel caso dell'adolescenza prolungata, ma di due ventenni che puntano a un obiettivo senza pensare all'etica. Un concetto che sarebbe dovuto arrivargli quanto meno dalla scuola. Oggi, invece, l'etica è morta, e questo è l'esempio. Non c'è più la vergogna per un'azione odiosa e si guarda solo all'estetica e all'apparire manipolando e sfruttando le persone per il proprio tornaconto senza alcuna morale.