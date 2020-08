Schianto in moto per un centauro: trasportato in gravi condizioni al Bufalini

Violento incidente poco prima delle cinque del mattino. Un centauro è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto con la sua moto in via Tavoleto, nel tratto di Misano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intorno alle 4.45 l’uomo ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un ostacolo fisso. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i Carabinieri. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente.