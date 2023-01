Lo sciame sismico non si è ancora arrestato, durante la notte due nuove scosse di terremoto

La terra continua a tremare. "L'avete sentita?". E' in questi giorni una delle domande più frequenti sui social anche nel Riminese. Nella notte tra domenica e lunedì sono state avvertite dalla popolazione e registrate dalla sala dell'Ingv due scosse di terremoto. La prima alle 3:23 di domenica notte con magnitudo 2.4, e la seconda alle 3:50 con magnitudo 2,5. L'epicentro è stato localizzato dai tecnici a cinque chilometri da Cesenatico, in pratica nella stessa area in cui si sono verificate le scosse degli scorsi giorni, nella zona di pianura tra Cesena, Cesenatico e Gambettola, l'ipocentro è stato localizzato dai tecnici ad una profondità di 19 chilometri.