Scintille tra albergatori, clima elettorale per il rinnovo di Federalberghi. "C'è chi pensa solo alla politica"

A Riccione, in provincia di Rimini, si torna alle urne a giugno solo per le Europee, così è un'altra campagna elettorale ad infiammare la città, quella per la presidenza della locale Associazione degli albergatori. Qualche giorno fa sono usciti allo scoperto nove nuovi hotel per "annunciare la volontà di impegnarsi per il futuro di Federalberghi Riccione". E le reazioni dei colleghi e degli operatori della cittadina sono state di natura contrastante, raccontano i diretti interessati. Con un "tentativo maldestro di denigrare i progetti di imprenditori interessati solamente al bene del più prezioso comparto economico" della Perla Verde. Più nel dettaglio, "un sostanzioso numero di albergatori" ha dato una risposta "positiva, l'impegno è stato apprezzato e non sono mancati messaggi di sostegno e mail ricche proposte". Ma non sono nemmeno mancati "i messaggi che riportano la discussione su livelli che non sono in nessun modo riconducibili ai valori dell'associazionismo". In particolare riferendo di etichettature di "uomini e donne di un partito piuttosto che di un altro", precisa Giorgia Berlini dell'hotel Balaton.

“E’ svilente che invece di temi si parli sempre e solo di politica - spiega Andrea Ciavatta, dell’hotel Antibes -. Ci sono problemi seri da affrontare per il bene di tutti, difficile trovare collaboratori validi, va potenziata la formazione del personale, la promozione, il rapporto con le istituzioni e il territorio. Sono tematiche da trattare con urgenza, sfide da accogliere con pragmatismo e serietà. Subito. Senza perdersi in una battaglia sterile su chi sta con chi. Crediamo in una associazione indipendente che sappia confrontarsi alla pari con tutti gli interlocutori e soprattutto con l’amministrazione in carica”.

Ed è così che nasce un nuovo gruppo di albergatori pronti a fare squadra. Il rilancio di Federalberghi Riccione è nelle mani degli stessi albergatori che saranno chiamati a scegliere 12 consiglieri, 3 probiviri e 3 revisori il prossimo 4 giugno.

Andrea Ciavatta (Hotel Antibes), Claudio Montanari (Hotel Adlon), Saskia Baldoni (Hotel Diamond), Lina Palladino (Hotel Arizona), Antonella Semprini (Hotel Ca’ Bianca), Andrea Bargellini (Hotel Sorriso), Giorgia Berlini (Hotel Balaton) e Daniele Tomassini (Hotel Vergilius), Cinzia Ferri (Hotel Impriale) si candidano come consiglieri per offrire un’alternativa ai nomi che nei giorni scorsi sono stati indicati per la Presidenza di Federalberghi Riccione.