Sanità, prestazioni non urgenti a rischio giovedì: proclamato uno sciopero di 24 ore

Possibili disagi in vista per chi deve usufruire di servizi sanitari. Fials ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore a partire dalle 7 di giovedì alle 7 di venerdì. La mobilitazione, spiega l'Ausl Romagna, interesserà "tutti i lavoratori del comparto sanità e della dirigenza medica. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa".