Sciopero dei lavoratori dei servizi ambientali per il rinnovo del contratto

Lunedì 8 novembre sciopero nazionale per l’intera giornata di lavoro in tutte le imprese pubbliche e private che applicano i CCNL Utilitalia e Fise/Assoambiente per il rinnovo del contratto scaduto da oltre 27 mesi. Nel territorio di Rimini, dove confluiranno anche le lavoratrici e i lavoratori di Cesena e Cesenatico, si terrà un presidio dalle ore 7.00 alle 13.00 davanti alla sede di Hera Ambiente in via Consolare 80.

"Le trattative tra organizzazioni sindacali e parti datoriali per il rinnovo del CCNL del comparto dell’igiene ambientale si sono interrotte - spiega Ornella Giacomini, segretaria generale Fp Cgil Rimini - Abbiamo, come sindacato, tenacemente provato a sviluppare i temi della piattaforma e i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori per arrivare ad un rinnovo contrattuale di prospettiva, più coerente con l’indispensabile sviluppo industriale delle aziende, ma soprattutto come strumento rinnovato nelle regole e nelle tutele per lavoratori e lavoratrici. Le associazioni datoriali sia pubbliche che private, nonostante il senso di responsabilità mostrato dai lavoratori durante la fase pandemica, hanno in questi mesi mantenuto degli atteggiamenti spesso altalenanti e con pregiudiziali che hanno poco a che vedere con il rinnovo del contratto, se non nella logica di abbattimento del costo del lavoro, quali: flessibilità estrema sull’organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari; ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali (che avrà come effetto la mancanza di una rappresentanza per i lavoratori e della partecipazione all’interno dell’azienda); precarizzazione dei rapporti di lavoro; legare la parte economica agli indici inflattivi e alle dinamiche del corrispettivo economico del committente dell’azienda".

"Scioperiamo - continua la sindacalista - perché vogliamo un contratto unico di filiera, migliori condizioni di lavoro per tutelare la salute degli operatori, rafforzamento delle relazioni industriali, formazione, clausola sociale, tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro anche alla luce del fatto che il settore dell’igiene ambientale è caratterizzato dal sempre più elevato grado di usura e da un notevole numero di incidenti sul lavoro e malattie professionali. Su questi temi e sulla necessità che infortuni e malattie professionali vengano innanzi tutto monitorate, nei giorni successivi allo sciopero, chiederemo un incontro all’Amministrazione Comunale di Rimini".