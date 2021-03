Sciopero dei lavoratori filiera Amazon: "Basta ai modelli di business che non considerano la dignità"

"Oggi per la prima volta al mondo stanno scioperando tutte le categorie della filiera di Amazon, compresi i lavoratori della sede di Santarcangelo di Romagna, che lunedì mattina si sono dati appuntamento davanti allo stabilimento", così Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna e aspirante alla candidatura a sindaco di Rimini.

"La richiesta all'azienda da parte dei sindacati e dei collaboratori è quella di un confronto ad ampio raggio su diverse questioni: orari e i ritmi di lavoro dei dipendenti della logistica e dei guidatori, verifica della contrattazione dei turni di lavoro, stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali e il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza. Un esercito di lavoratrici e lavoratori che soprattutto con lo scoppio della pandemia non hanno mai interrotto il loro servizio lavorando senza sosta con ritmi spesso insostenibili e stipendi molto bassi per garantire che i prodotti da noi acquistati su Amazon arrivassero in tempi brevi nelle nostre case perfettamente impacchettati, nella quasi totale assenza di diritti. Parliamo di magazzinieri, facchini, driver e addetti agli Hub, per un totale di circa 40mila manifestanti in tutta Italia che lavorano per questo grande colosso dell'e-commerce, che, bisogna dirlo, danneggia anche i negozi di vicinato"

Prosegue Emma Petitti: "Una protesta che trova tutta la mia solidarietà perché prova a portare avanti una battaglia di giustizia, civiltà e rispetto a nome di chi nonostante un infaticabile lavoro non viene giustamente riconosciuto nel suo valore. È giusto essere al fianco dei sindacati e dei lavoratori nella pretesa di diritti che sono sacrosanti, a partire da una adeguata remunerazione conforme agli sforzi. È ora di rimettere davvero al centro dell’agenda politica il lavoro e la dignità nello svolgerlo, accantonando modelli di business che mortificano i dipendenti e contemplano solo ed esclusivamente l'incremento di fatturato dell'azienda senza considerare il benessere della persona e del capitale umano".

L'intervento di Nadia Rossi (Pd)

Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e in appalto di Amazon anche la consigliera regionale Pd Nadia Rossi. "Sono stata a Santarcangelo, sede di una Amazon Station che conta oltre 250 driver e 4 aziende coinvolte. Chiedono politiche di genere, contrattazione di turni e riposi, ticket, inquadramento nei livelli, premi di risultato: tutti quei diritti che altri lavoratori hanno, e che una categoria in crescita come quella dei corrieri legati all’e-commerce non possono permettersi di non avere. Queste ragazze e questi ragazzi non si sono mai fermati durante l’ultimo anno, lavorando ininterrottamente 8-9 ore al giorno: è anche grazie a loro che il nostro Paese non si è spento, che le nostre case non si sono svuotate.

Concordo con Massimo Bellini, segretario di Filt-Cgil Rimini, tra gli organizzatori dello sciopero, che è nazionale: la ricchezza prodotta da una multinazionale come Amazon va redistribuita sul territorio. Perché si continui ad investire in Romagna ma lo si faccia equamente. I driver sono spesso giovani, donne e uomini, persone a cui va garantito un futuro migliore attraverso il riconoscimento delle tutele fondamentali. La ripartenza non potrà prescindere dal riconoscimento dei diritti di tutti: Amazon si presenti al tavolo con le rappresentanze sindacali e discuta di questi temi, con trasparenza. E mentre mi trovo al presidio di Santarcangelo, il mio pensiero va a Bologna, dove una delegazione sindacale in rappresentanza dei lavoratori delle OGR di Rimini e Bologna sta manifestando per chiedere risposte a Trenitalia, ancora non pervenute nonostante le molteplici richieste, anche da parte della Regione Emilia-Romagna. Continuerò a monitorare la situazione e ad impegnarmi per i diritti di questi lavoratori.