Sciopero globale per la crisi climatica, un corteo in partenza dal Centro studi chiederà azioni urgenti

Fridays For Future scende ancora in piazza, venerdì (25 marzo), per lo sciopero globale per il clima. Appuntamento alle 8 dal Centro studi, davanti al liceo Einstein e arrivo al parco Marecchia. “Come Fridays For Future scendiamo ancora in piazza, in centinaia di città del mondo – si legge nella nota -, per chiedere un'unica cosa: azioni urgenti per fermare la crisi climatica. Non ci fermeremo finché non le avremo ottenute”. #PeopleNotProfit è lo slogan scelto in tutto il mondo: "basta mettere a rischio il #futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi".

Fridays For Future sostiene che è necessario agire subito, nei confronti di una serie di temi: contro ogni guerra; per una riconversione energetica; per una corretta educazione, per un cibo sano e a chilometro 0; contro gli allevamenti intensivi; per una mobilità sostenibile.