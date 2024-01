Sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico, possibili disagi e ritardi

Nella giornata di mercoledì, 24 gennaio, è in programma uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. La fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di tpl, compreso il servizio traghetto a Ravenna, va dalle 17 alle 21. Start Romagna si scusa con l’utenza per i possibili disagi che potrebbero verificarsi.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore indetta da USB Lavoro Privato il 15 dicembre scorso l’adesione era stata del 17,83% a Forlì-Cesena, del 10,23% a Ravenna e del 3,55% a Rimini.