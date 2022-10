Sciopero del personale Trenitalia-Tper. Treni non garantiti, possibili disagi per i viaggiatori

Scatta alle 3.30 di domenica (16 ottobre) lo sciopero del personale mobile di Trenitalia-Tper proclamato da Fast e Faisa-Cisal. La mobilitazione proseguirà fino alle 2.30 di lunedì notte e potrà comportare modifiche al servizio regionale prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, non solo sulle linee emiliano-romagnole. "Svolgendosi di domenica non sono previste fasce orarie con treni garantiti", ricorda Trenitalia-Tper, confermando che in ogni caso non ci sarà "nessuna ripercussione su Frecce, Intercity e sui treni regionali di Trenitalia". (fonte: agenzia/Dire)