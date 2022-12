Sciopero generale, disagi in vista per i pendolari: Regionali a rischio cancellazione

Disagi in vista per i pendolari che viaggiano in treno. Venerdì, in occasione dello sciopero generale regionale, Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane dalle 9 alle 17. Per i treni Regionali, compresi i collegamenti con le regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni anche attraverso i canali digitali delle imprese ferroviarie, presso il personale di assistenza clienti e nelle biglietterie.