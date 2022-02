Scippava le anziane in centro città, l'ultima rapina si conclude con pugni agli agenti e l'arresto

Era un rapinatore seriale. Durante la perquisizione nella sua abitazione gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato borsette, cellulari, portamonete, portafogli. Lo hanno arrestato in flagranza a seguito dell’ennesimo scippo. Durante un’attività di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno assistito alla scena: l’uomo, dopo aver individuato la vittima nella zona dello stadio, le ha strappato la borsetta dalle mani e la 71enne, nel tentativo di resistere, è caduta sbattendo violentemente il volto in terra.

L’uomo, 37 anni, dopo essersi impossessato della borsetta è immediatamente fuggito, tallonato da alcuni agenti impegnati nel suo pedinamento e, una volta fermato, ha opposto una violenta resistenza, con calci e pugni. All’atto dell’arresto, l’uomo è stato trovato in possesso della borsetta della vittima e di quattro cellulari di cui non ha saputo giustificarne il possesso. Inoltre, le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriore materiale utile all’attività d’indagine.

Nel corso del giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato e, all’esito della successiva udienza tenutasi il 1° febbraio, l’uomo è stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. L’arresto rappresenta il frutto di una specifica attività di contrasto alla criminalità predatoria, predisposta dalla Squadra mobile in considerazione del fatto che dalla fine del mese di dicembre si erano verificati numerosi scippi nel centro città, sempre con le stesse modalità: un uomo a bordo di una bici sceglieva come vittime delle donne che, in quel momento, si trovavano da sole.

Grazie alla ricostruzione della dinamica dei fatti e all’analisi di alcune telecamere di videosorveglianza, i sospetti degli investigatori della sezione Antirapina si sono concentrati sul 37enne, pregiudicato anche per reati dello stesso tipo e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.