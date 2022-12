Scippatore bloccato dai passanti aggredisce gli agenti della polizia di Stato

L'allarme al 112 è scattato verso le 19 del 7 dicembre quando, al centralino della Questura di Rimini, è arrivata la segnalazione di una donna che era stata rapinata in viale principe Amedeo. Sul posto si è precipitata una Volante e, al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la vittima ancora sotto choc e due ragazzi che avevano bloccato a terra l'autore dello strappo dopo averlo placcato. Nonostante l'intervento delle divise il malvivente, poi identificato per un 31enne italiano, ha continuato a cercare di divincolarsi per poi aggredire il personale della polizia di Stato che non senza fatica è riuscito ad ammanettarlo e a portarlo negli uffici di piazzale Bornaccini dove è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero di turno ha disposto per il rapinatore gli arresti domiciliari fino alla mattinata di venerdì quando è stato trasferito in Tribunale per il processo per direttissima.