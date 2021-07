Scivola dal materassino e rischia di annegare: grave un'anziana

Momenti di paura e pericolo per una turistia tedesca di 84 anni che ha rischiato di annegare sulla spiagge di Misano. All'altezza di via Piemonte, la donna era sdraiata su un materassino, quando si è trovata in difficoltà ed ha iniziato ad annaspare nell’acqua. Il bagnino di salvataggio si è subito accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto.

La donna è stata subito portata a riva ed è stata soccorso in attesa del 118 arrivati al bagno 36 Agostino. L'anziana aveva bevuto molta acqua. I sanitari del 118, arrivati con ambulanza e auto emdicalizzata l'hanno stabilizzata e traposrtata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione con il codice di massima gravità. Al momento è in osservazione, le sue condizioni restano serie.