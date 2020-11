Scivola nel canale dell'Ausa durante la passeggiata domenicale

Ha rischiato di finire male la passeggiata domenicale lungo gli argini del canale Ausa per un uomo di 44 anni che, nel pomeriggio di domenica, è scivolato sulle sponde di cemento rovinando sul greto. L'allarme è scattato intorno alle 16.15 quando il ferito stava camminando lungo la pista ciclabile all'altezza di via Aldo Moro e, per cause ancora in corso di accertamenti, avrebbe perso l'equilibrio. Dalla cima del canale è così ruzzolato sulle sponde di cemento mentre, dalla riva, i passanti hanno chiesto aiuto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I soccorritori hanno raggiunto l'uomo prima calandosi dalle pareti e, poi, raggiungendo il punto passando dall'alveo. Stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato in pronto soccorso con un codice di media gravità e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.