Scomparsa da casa da oltre 2 mesi, il disperato appello dell'ex marito

L'ultimo avvistamento risale allo scorso 28 novembre e, da oltre due mesi, si sono perse tutte le tracce della 70enne Enrica Parisini scomparsa da Morciano di Romagna e adesso arriva il disperato appello dell'ex marito Marzio Zecchini attraverso le telecamere di Chi l'ha visto?. Una vicenda dai tratti misteriosi, come ha raccontato davanti alle telecamere il coniuge, con la donna che si sarebbe allontanata portando via anche un'ingente somma in contanti. "Sono molto preoccupato - ha spiegato l'uomo. - Tutto è avvenuto all'improvviso: io mi sono addormentato dopo pranzo davanti alla televisione e, quando mi sono svegliato nel tardo pomeriggio, lei non c'era più". La coppia, dopo il matrimonio avvenuto in età giovanissima, aveva trascorso un periodo burrascoso tanto da interrompere la relazione e divorziare una ventina d'anni fa. Nell'estate del 2023, però, in seguito ad alcuni problemi di salute della 70enne i due si erano ritrovati e la Parisini era tornata a vivere con l'ex.

Il pomeriggio della scomparsa l'anziana l'uomo sarebbe stato colto da un sonno anomalo e, al suo risveglio, oltre alla 70enne erano scomparsi anche 10mila euro in contanti. Questo sarebbe l'unico ammanco mentre, i vestiti e gli oggetti della donna, erano rimasti in casa. La Parisini si sarebbe allontanata con la sua auto, una Fiat Panda bianca, vecchio tipo e il suo cagnolino bianco e nero di nome Dudù.