Nello scomparto segreto dell'auto nascondeva contanti e cocaina, spacciatore arrestato

A tradirlo è stato il rigonfiamento anomalo del cruscotto che ha insospettito gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Rimini che, martedì, avevano fermato una vettura sospetta nella zona di Miramare. Gli agenti, in servizio antispaccio, intorno alle 13 avevano intimato l'alt all'utilitaria guidata da un 34enne albanese notando subito come il cruscotto apparisse manomesso. Con un cacciavite hanno sollevato la plastica scoprendo che nascondeva un vano segreto al cui interno c'erano 30 grammi di cocaina, suddivisi in 44 dosi pronte per la vendita, oltre a 5mila euro in contanti ritenuti il provento delle cessioni. Droga e contanti sono costate le manette allo spacciatore che è stato portato in Questura. Avvisato il magistrato di turno, questo ha disposto nei confronti dello straniero gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.