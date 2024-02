Sconfitto dal tumore a soli 4 anni, la mamma ringrazia il paese: "La sua energia ha conquistato tutti"

La comunità di Villa Verucchio è attonita di fronte alla scomparsa del piccolo Ethan. Pronta a stringersi attorno alla sua famiglia. Il piccolo aveva appena 4 anni e per metà della sua vita ha combattuto la malattia, un tumore al cervello. Era in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Amici, parenti e conoscenti, tutti avevano fatto scudo attorno a Ethan, un piccolo grande guerriero. Ma sono le parole della sua mamma, Nicole, su una delle pagine Facebook della comunità di Villa Verucchio a far stringere il cuore: “So che molti di voi hanno conosciuto e amato il mio bambino – scrive la mamma -, che sapeva conquistare tutti con la sua energia e la sua dolcezza anche nei momenti più duri”

“Ringrazio pubblicamente questo paese – dice la mamma -, che ha accolto me da bambina e ha fatto lo stesso con i miei figli. Un grazie particolare al Bar Gabrè, a Monica, Gabriele, Marika, Vale e a tutti i ragazzi. Alle sue Federica e Barbara dell’edicola che lo hanno viziato in tutti i modi; a Roberta, Marco, Luca e a tutto lo staff della gelateria Aroma. A tutti voi che lo avete amato tanto e supportato a vostro modo in questo lungo cammino”.

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e solidarietà giunti in queste ore, soprattutto tramite i social. “Vi ho seguito in silenzio, sui social attraverso le cose che mettevate – scrive una conoscente -. Siete stati un esempio di forza incredibile, non oso immaginare il dolore che si sta provando. Non dovrebbe esistere. Mi dispiace tanto”. E ancora: “Ciao Ethan, grazie di avermi permesso di incontrare la tua mamma, una persona meravigliosa che non smetterò mai di stimare. Grazie per i bei ricordi dei primi mesi, delle prime pappe, dei primi passi... e niente, ci hai sempre dato il fumo. Forte come un leone, il tuo segno, tenace e determinato. La stessa forza che hai dimostrato di avere in ogni occasione e con cui ti ricorderò sempre”.

Il cuore di Ethan ha smesso di battere mercoledì. Il funerale è fissato per venerdì (23 febbraio), alle 10,30, presso la chiesa parrocchiale San Paterniano di Villa Verucchio. La famiglia, si apprende, ringrazia quanti si uniranno in questo difficile momento, chiedendo opere di bene devolute all’associazione Arop, che è sempre stata vicina al piccolo insieme allo Ior nel percorso della sua malattia. Ringraziamenti pubblici sono stati rivolti dai familiari anche al reparto di Oncoematologia pediatrica del dell'Infermi di Rimini per la grande professionalità dimostrata.