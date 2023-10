Sconti su medicine ed esami, anche le farmacie di Cattolica aderiscono alle iniziative anti-inflazione

Anche le due Farmacie comunali di Cattolica scendono in campo contro il caro prezzi. Dal primo ottobre è partita in Italia il ‘Trimestre anti-inflazione’: un’intesa sottoscritta dal ministero del Made in Italy e da oltre 30 associazioni della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo. Il patto offre fino al 31 dicembre 2023 un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati. Nelle 2 farmacie comunali di Cattolica (la Farmacia comunale 1 in via Del Prete e la 2 in piazza Enrico Berlinguer) gestite dal gruppo Aspes sarà applicato uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmaciecomunali.it e sui servizi di elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco.

“Siamo contenti che anche le farmacie comunali di Cattolica partecipino a questa importante iniziativa – commenta l’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo – che vuole mitigare le difficoltà economiche che tante famiglie, in particolare quelle appartenenti alle fasce più fragili, stanno affrontando. L’offerta di farmaci e di prestazioni diagnostiche importanti per la tutela della nostra salute, rappresentano un segnale di attenzione verso i bisogni della nostra comunità e di questo, come amministrazione, ringraziamo Aspes e il presidente Pieri per aver aderito a questa iniziativa”.

“Le farmacie comunali operano in un mercato concorrenziale ma senza mai dimenticare la finalità sociale che le contraddistingue – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri che, in qualità di vicepresidente nazionale di Assofarm, è andato a Roma per firmare il patto sul trimestre anti-inflazione con il Governo – Per questo abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa che confidiamo possa aiutare le famiglie ed i cittadini più fragili alle prese con il caro vita. Tre mesi di prezzi calmierati per contrastare l’inflazione e tutelare il potere d’acquisto. Un bel segnale che conferma come le Farmacie comunali siano il primo avamposto del sistema sanitario sul territorio e siano attente ai bisogni dei cittadini”.