Sconti per gli Over 60 e tanti prodotti del territorio, un nuovo supermercato aperto dalle 7 alle 24

Carrefour celebra il raggiungimento di 1.500 punti vendita in Italia nel nuovo Carrefour Express di Riccione in viale Dante 18. La presenza dell’insegna si articola in 19 regioni con i tre formati Iper, Market ed Express, affermandosi tra i leader della prossimità. L’azienda ha festeggiato oggi questo traguardo presso il punto vendita Express di Riccione, alla presenza di Christian Andruccioli, assessore alla Transizione ecologica del Comune di Riccione; Christophe Rabatel, amministratore delegato di Carrefour Italia; John Agostini, direttore Franchising e Espansione di Carrefour Italia; Debora Mascheroni, imprenditrice e direttrice del punto vendita di viale Dante.

Il punto vendita, di circa 235 metri quadrati, riporta nel centro di Riccione un servizio centrale e di grande utilità per residenti e turisti. Carrefour Express è aperto 7 giorni la settimana con orario continuato dalle 7 alle 24 ed è caratterizzato da un forte focus sui prodotti del territorio, con circa 500 referenze a provenienza locale. Inoltre, sono attivi servizi come la consegna a domicilio, lo sconto per gli Over 60 tutti i mercoledì con spesa minima di 10 euro e carta Payback, i pagamenti elettronici e gift card. Per celebrare il traguardo dei 1500 punti vendita e sottolineare la vicinanza al territorio, Carrefour Italia ha annunciato la creazione della Foresta Carrefour, un progetto di piantumazione di alberi da frutto che partirà dall’Emilia Romagna, per poi estendersi in tutta Italia.

“Sono molto felice di partecipare alla celebrazione del raggiungimento di 1500 punti vendita Carrefour su tutto il territorio nazionale proprio a Riccione, che sorge su un territorio caratterizzato da grande vocazione imprenditoriale e dalle forti potenzialità di crescita, unite ad una tradizione gastronomica di eccellenza” sottolinea Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia. “Il traguardo di 1500 punti vendita in 19 regioni del paese afferma il ruolo di Carrefour come leader della prossimità, grazie alla nostra rete di partner in franchising che quotidianamente si mettono al servizio dei nostri clienti per offrire loro sempre il meglio”.

“La collaborazione con gli oltre 400 imprenditori in franchising su tutto il territorio nazionale rappresenta un elemento chiave della nostra strategia, mi unisco alla soddisfazione di Christophe per il traguardo raggiunto. La Romagna rappresenta un’area dove il nostro modello operativo, in particolare con il formato Express, risponde perfettamente alle esigenze del tettoritorio e dei consumatori e crediamo che quest’area abbia un forte potenziale” - afferma John Agostini, direttore Franchising e Espansione di Carrefour Italia -. La partnership con numerosi produttori del territorio, ci permette inoltre di portare le eccellenze di questa tradizione gastronomica senza pari in tutta Italia”.