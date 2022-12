Scontro in area, calciatore sviene dopo essere stato colpito dall'avversario

Uno scontro violento in area tra giocatori con uno di questi che, dopo l'impatto, si è accasciato sul terreno perdendo momentaneamente i sensi. Per un momento si è temuto il peggio allo stadio di Secchiano dove, nel pomeriggio di domenica, era in corso la partita tra Novefeltria e Meldola. L'incidente è avvenuto al terzo minuto del secondo tempo tra un 25enne della squadra di casa e l'avversario 28enne entrambi impegnati a inseguire un pallone aereo. Nello scontro ad avere la peggio è stato l'atleta del Novafeltia che, dopo la botta, è svenuto. I primi a soccorrerlo sono stati un dirigente del Novafeltria, già soccorritore del 118, e una infermiera presente sul terreno di gioco mentre allo stadio è intervenuta l'ambulanza. I sanitari hanno prestato ad entrambi le prime cure col 25enne che si è ripreso quasi subito avrebbe riportato un trauma facciale. Entrambi, per precauzione, sono stati trasportati al "Bufalini" di Cesena per gli accertamenti.