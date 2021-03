Scontro sulla Tari a Riccione, Hera non intende scatenare alcuna “guerra tra poveri”

Si riaccende lo scontro sulla Tari, la Tassa sui rifiuti, tra Riccione la cui amministrazione chiede di azzerarla per quelle attività rimaste chiuse a causa del Covid ed Hera che ribatte punto su punto alle richieste della Perla Verde. In una nota stampa, infatti, la multiutility ribadisce come le dichiarazioni del Comune "reiterano errate considerazioni in quanto si tratta di tassa comunale e dunque non può essere Hera a definire le condizioni di sostegno per singole categorie di utenti. Peraltro preme evidenziare come la nostra società abbia non solo svolto tutti i servizi previsti, ma abbia anche fatto fronte alle richieste di modifica e/o integrazione connesse all’ emergenza sanitaria, pagando regolarmente i propri fornitori e, quindi, garantendo loro continuità. Inoltre va considerato che il costo del servizio rifiuti che Hera fattura al Comune di Riccione costituisce solamente il 70% dell’importo complessivo della TARI che il Comune fattura ai cittadini e alle imprese".

Hera non intende scatenare alcuna “guerra tra poveri anzi, ha sempre attuato quanto previsto dalle Autorità di regolazione e fin dall’ inizio dell’emergenza si è resa disponibile, per i servizi fatturati, a dilazioni senza interessi e a un ampio piano di sostegno alle situazioni di maggiori difficoltà, non solo imprese, ma anche cittadini in cassa integrazione o senza lavoro o con sostegno al reddito, direttamente e per tramite della Caritas. Ovviamente rientra nella piena libertà dell’Amministrazione decidere come destinare le risorse a fondo perduto ricevute dallo Stato, nonché ulteriori risorse comunali, a beneficio delle categorie più colpite dall‘emergenza, come già molti Comuni della Regione hanno fatto. L’azienda conferma, come per tutti gli altri Comuni, la propria disponibilità a confronti sereni e costruttivi che purtroppo, per i toni e le argomentazioni utilizzati dal Comune di Riccione, fino ad ora non è stato possibile riscontrare, nonostante con quest’ ultimo siano intercorsi incontri anche di recente".