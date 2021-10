Scooterista non si ferma all'alt e fugge, preso dopo un inseguimento

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente un pugliese che, nella giornata di sabato, è fuggito a un posto di controllo dei carabinieri di Riccione. L'uomo, della provincia di San Severo, era in sella a uno scooter Honda Sh 300 quando è incappato in una pattuglia dell'Arma che gli ha intimato l'alt. Lo scooterista, tuttavia, ha accelerato dandosi alla fuga lungo le vie limitrofe innescando così un inseguimento. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e, al momento dei controlli dei documenti, è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente in quanto gli era stata revocata.