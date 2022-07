Scoperta la stele dedicata al compianto presidente del Cai Carlo Lotti

Domenica a Maciano di Pennabilli si è svolta la cerimonia di scopertura della stele posizionata all'inizio del S.F. Sentiero Famiglia in ricordo del compianto presidente del Cai Carlo Lotti. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, del presidente della sezione di Rimini del club alpino italiano, Mauro Campidelli, del presidente dell'ente parco Sasso Simone Simoncello Lino Gobbi, del Generale Tufano Salvatore, presidente Onorario dell'associazione Arma aereonautica in concomitanza dell escursione Le sette borgate marcianesi con Joellet rivolta anche a persone con disabilità motoria.

Lotti era originario di Maciano nonchè capitano dell'aereonautica militare e fu il presidente della sezione del Cai riminese nel triennio 2002- 2004, con una intensa attività volta a far conosciere le bellezze delle nostre montagne dell'appennino, non da ultimo dedicandosi con passione alla tracciatura pioneristica della rete sentieristica del Montefeltro e Pedemonte riminese con la produzione di numerose cartine e al contributo fondamentale per la realizzazione della prima carta regionale dell appennino riminese presentata il 24 settembre 2002 presso la provincia di Rimini. Lotti amava dire "La montagna ha per me il significato di madre generosa ed educatrice".