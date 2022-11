Alla scoperta dei Tesori di Montefiore Conca, nasce una nuova associazione

E’ nata a Montefiore l’associazione "Alla scoperta dei Tesori di Montefiore Conca Aps", costituita da un gruppo di persone con professionalità giuridiche, psicologiche, pedagogiche, educative e formative per promuovere il volontariato per la popolazione di Montefiore Conca e per la Valle del Conca. Due i principi fondamentali: il territorio della Valconca come luogo privilegiato e centrale, e l’unicità del valore e dei bisogni di ogni persona. La nuova associazione promuove uno sportello in difesa del cittadino con un servizio di orientamento legale nell’area civilistico-penale e fiscale quali: difesa della salute e della sicurezza, dispute condominiali e di locazione, problemi di pagamento di finanziamenti e mutui, controversie con gestori di luce, acqua, gas e compagnie telefoniche.

Percorsi di tutela legale e fiscale dei cittadini con la consulenza dell’avvocato Pietro Testa del Foro di Rimini. E’ previsto poi uno sportello psicologico, a cura della dott.ssa psicologa Paola Rovelli, con uno spazio riservato in cui poter riflettere su situazioni conflittuali interne all’individuo e con il contesto di appartenenza per facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione (problematiche di autostima, ansia, depressione, dipendenza affettiva, alimentare, problematiche relazionali con il partener, figli, familiari e molto altro).

"Inoltre tra i progetti che l’associazione ha appena concluso - conferma Simone Mazzi dell’associazione Alla scoperta dei Tesori di Montefiore Conca - siamo la prima associazione di promozione sociale per numero di iscritti in attività sportive di Montefiore Conca, e ricordiamo tra le nostre proposte il corso di yoga, pilates e danza moderna oltre ai due progetti rivolti a bambini e adolescenti, quali il Centro Estivo e il campeggio estivo in collaborazione con il Gruppo Scout Agesci Alta Valconca 1. Il centro estivo "E…state con noi" è stato davvero un luogo di incontro che ha favorito il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro autonomie, l’accettazione e l’integrazione e con la diversità, il rispetto delle regole del gruppo, l’apprendimento creativo. E’ stato condotto da insegnanti ed educatori professionali (foto) che hanno messo in campo tante attività interessanti e coinvolgenti come le attività laboratoriali di Informatica, Inglese, Pittura e Ceramica, quest’ultima effettuata presso l’antica bottega di ceramica della famiglia Franchetti di Montefiore Conca, grazie alla collaborazione con l’associazione Terra Acqua Colore di Elisabetta Ferraio, a cui si sono alternate giornate di divertimento in spiaggia e in piscina".