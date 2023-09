Scoperti 12 dipendenti in nero, sospesa l'attività di 9 aziende e sanzioni per oltre 150mila euro

Controlli del territorio a raffica per il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Rimini che, oltre al capoluogo, hanno controllato le attività economiche di Riccione, Novafeltria e Cattolica per verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il bilancio dei controlli ha visto 24 ditte controllate e nei confronti di 9 è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale per una serie di irregolarità. In particolare a Riccione a finire nei guai sono state un'azienda edile, una paninoteca e street food, due minimarket, un autolavaggio e una struttura ricettiva. I lavoratori “in nero” individuati sono stati in totale 6 di nazionalità italiana, bengalese e albanese. Gli accertamenti delle aziende, gestite da imprenditori italiani e stranieri, facevano emergere violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali la mancata formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro e la mancanza di documentazione inerente la valutazione dei rischi.

A Rimini una struttura alberghiera gestita da imprenditori italiani, in cui sono stati individuati 2 lavoratori in nero e violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali la mancata formazione ed informazione per la sicurezza dei lavoratori. A Cattolica due strutture ricettive gestite da imprenditori italiani. I lavoratori in nero sono stati in totale: 4 di cui 3 di nazionalità italiana ed 1 extracomunitario. Complessivamente sono state elevate oltre 150.000 euro di sanzioni amministrative.