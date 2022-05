Scoperto a Rimini andrà a Parigi, giovane danzatore selezionato dalla più importante scuola del mondo

La notizia era attesa da un po’ di giorni, una di quelle notizie straordinarie capaci di stravolgere il futuro di una persona, di trasformare inaspettatamente una passione iniziata per caso in una professione vera e propria. L’occasione si presenta qualche mese fa durante lo stage di Danza “Rudolf Noureev”, la location è il bellissimo Teatro Amintore Galli di Rimini, i prestigiosi maestri giunti da Parigi sono quanto di meglio si possa sperare. L’organizzazione dell’evento è affidata a Maria Perchiazzi Guaraldi e Daniel Agésilas, i Fondatori che da anni promuovono, con la preziosa collaborazione del Comune di Rimini e della Fondazione Noureev, un percorso formativo specialistico per giovani danzatori abbinato all’omonimo “Concours Rudolf Noureev”.

Benjamin Imerovski è un giovane talento di appena quattordici anni, inizia a studiare da principiante nel novembre 2019 presso la Scuola Aulòs Danza di Rimini e quando partecipa allo stage è uno dei tanti giovani danzatori provenienti da tutta Europa oltre che, ovviamente, da Scuole di Danza riminesi. Viene subito notato dai docenti dell’Ecole e si reca in terra di Francia per una audizione, torna a casa come nulla fosse e aspetta paziente. L’incognita del responso finale lascia il posto alla gioia più profonda, la conferma ufficiale recita che Benjamin dopo la rigorosa e severa valutazione è stato ammesso a frequentare dal prossimo anno accademico la Ecole de Danse de l’Opéra National de Paris, una delle più prestigiose Scuole di danza a livello mondiale.

"La portata di quest’ultimo traguardo riteniamo sia inevitabilmente motivo di gioia e di orgoglio per la cittadinanza intera di Rimini, e arriva dopo aver visto partire altri allievi della Scuola Aulòs Danza per Milano (Accademia del Teatro alla Scala), Roma (Scuola del Teatro dell’Opera), Londra (Royal Ballet School), Leeds (Northen Ballet Theatre), New York con le molteplici ammissioni ottenute allo Youth America Grand Prix, e verso altre importanti compagnie di danza europee", scrive la presidenza di Aulòs Danza Rimini.

"Un particolare ringraziamento va ai suoi docenti Paola Bami, Marco Ferrini, Micaela De Nicola, Marica Gentili, Veronica Bagnolini, e alla direttrice Marilena Salvatore che da anni coordina il lavoro di questo grande staff di professionisti. Tutti insieme augurano a Benjamin un radioso futuro da ballerino professionista", conclude Aulòs Danza Rimini.