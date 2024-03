Scoperto con diverse biciclette rubate, denunciato per porto di oggetti da scasso e ricettazione

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Negli scorsi giorni un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, durante il normale servizio di vigilanza e controllo del territorio, è stato avvicinato da un uomo, il quale ha mostrato agli operatori, attraverso il proprio telefono cellulare, una foto di un uomo a bordo della propria bicicletta elettrica. La foto era stata scattata da un amico del denunciante che aveva riconosciuto il velocipede.

Gli operatori percorrendo le vie del centro storico hanno notato la persona in questione, visionata in foto e con addosso il medesimo abbigliamento, per cui si è proceduto a effettuare un controllo, con la relativa identificazione. L'uomo, sin da subito, si è mostrato irrequieto e ha tentato di occultare qualcosa sotto al vestiario. Gli operatori, visto l’atteggiamento, hanno proseguito con la perquisizione personale che ha dato esito positivo, in quanto è stato trovato all’interno dei calzoni, bloccato nella cinta, un cacciavite e alla perquisizione domiciliare, anch’essa risultante positiva, sono state rinvenute delle biciclette oggetto di furto.

Dagli accertamenti successivi, si è appurato, altresì, che la persona annoverava numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno sequestrato i velocipedi e accompagnato l'uomo in Questura, dove è stato denunciato.