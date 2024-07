Scoperto il nascondiglio dei ladroni, recuperata refurtiva per oltre 50mila euro

Scoperta dalla Municipale di Bellaria la "caverna dei ladroni" con gli agenti che, al termine di una serie di indagini durata 3 giorni, sono riusciti ad individuare una banda di malviventi ritenuta responsabile di aver ripulito gli appartamenti di mezza Romagna. A dare il via all'inchiesta è stata una delle vittime, residente a Lugo, che si era vista rubare il trolley da un'abitazione nel bellariese. La valigia, tuttavia, era dotata di un sistema gps che inviava alla vittima la sua posizione e, grazie al segnale, gli agenti della Locale sono riusciti a risalire al luogo dove si trovava la refurtiva: un appartamento affittato da un gruppo di nomadi. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, tuttavia, si è scatenato un fuggi fuggi generale ma, alla fine, è stato possibile bloccare un 40enne e tre minorenni.

La casa è stata perquisita e, oltre al trolley sottratto alla lughese, sono state scoperte diverse valige tuttte di dubbia provenienza con all’interno vestiti di marca, borse griffate, materiale elettronico e oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 50mila euro. Dagli accertameni è emerso che si trattava di merce rubata in numerosi appartamenti del riminese e non solo. Grazie alle denunce sporte dalle vittime dei furti è stato possibile restituire gran parte del materiale ai legittimi proprietari. I quattro nomadi sono stati tutti denunciati per ricettazione e, attualmente, sono in corso ulteriori indagini approfondite per risalire alla provenienza della merce e procedere all'identificazione degli altri responsabili

"Questa operazione - ha commentato il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti - testimonia l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrastare attività illecite e conferma l'impegno della polizia locale nel garantire la sicurezza della comunità. Preciso inoltre che il Comando della polizia Locale di Bellaria Igea Marina è stato attualmente potenziato ulteriormente con 8 unità estive per un totale di 36 agenti a servizio della comunità che effettua costantemente il controllo del traffico con rilevazione e gestione di incidenti stradali, controllo e applicazione delle norme di circolazione. Mantiene la sicurezza pubblica mediante pattugliamenti nelle aree pubbliche con prevenzione di attività criminali, gestione di eventi pubblici in modo da garantire la sicurezza dei partecipanti. Effettua servizi di soccorso intervenendo in situazioni di emergenza, come incendi, inondazioni, incidenti naturali o crisi sanitarie. Provvede all’emissione di multe e sanzioni per infrazioni come il mancato rispetto delle norme stradali, l'abbandono dei rifiuti, o altre violazioni amministrative. Partecipa attivamente ai programmi educativi nelle scuole e nelle comunità per promuovere la consapevolezza delle leggi e incoraggiare comportamenti sicuri. Effettua servizi in collaborazione con i residenti per identificare e risolvere problemi locali, come incolumità pubblica o la piccola criminalità. Non per ultimo promuove corsi di difesa personale alle donne vittime di violenza in genere e conferenze per illustrare come difendersi contro le truffe agli anziani".