Scoperto dai poliziotti mentre sta forzando una porta. I cittadini in allarme per il rischio furti

Nella serata di mercoledì (13 settembre), gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino straniero con l'accusa di tentato furto in abitazione. Erano le 22,50 quando è giunta una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, nella quale il richiedente segnalava una persona che aveva tentato di introdursi in un’abitazione vicina alla sua casa.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso i contatti con il richiedente e altre persone lì presenti che hanno riferito la direzione di fuga del presunto autore del reato. Gli agenti hanno percorso la strada indicata per circa cento metri, ma sono poi stati richiamati poiché l'uomo in questione si era introdotto nel cortile di un'altra casa. Immediatamente i poliziotti si sono recati nel cortile dell’abitazione e hanno trovato la recinzione in legno divelta e dietro l’angolo della casa un uomo di spalle esattamente corrispondente alle descrizioni fornite precedentemente dalle persone richiedenti l’intervento.

La persona, che non si era accorta dell’arrivo della Polizia, stava tirando con forza la maniglia della porta di uno stabile adibito a magazzino all’interno del quale vi erano attrezzi da lavoro e biciclette. L’uomo, vistosi scoperto, ha sostenuto che stava cercando un posto per dormire e non stava facendo nulla di male.

Sentite le persone in quel momento presenti, le stesse hanno riferito che avevano sentito dei rumori e visto un uomo che afferrava da terra una pietra e con delle urla lo avevano messo in fuga. Successivamente avevano sentito anche dei rumori di vetri infranti. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nelle prossime ore.