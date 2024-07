Scoperto un quintale di pesce senza tracciabilità, sanzioni al porto per 3 mila euro

Nell’ambito dei piani di controllo finalizzati alla verifica delle attività connesse alla cattura e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, nella notte del 19 luglio il personale della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini ha effettuato un’operazione di controllo congiunta, allo scopo di accertare il rispetto delle normative comunitarie in materia di tutela della risorsa ittica con particolare attenzione alla tutela del consumatore. Al momento del rientro in porto sono state effettuate ispezioni mirate alle imbarcazioni da pesca, e le successive attività - protrattesi fino all’alba - hanno permesso di accertare un quantitativo di quasi un quintale di prodotto ittico senza tracciabilità immesso in commercio da due aziende operanti nel settore.

Il prodotto è stato oggetto di sequestro amministrativo, per la successiva verifica dell’idoneità al consumo umano e per la eventuale devoluzione a scopo benefico unitamente all’erogazione di sanzioni amministrative per 3000 euro. L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative condivise dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, tese ad assicurare la sicurezza delle operazioni di pesca e nello specifico della filiera ittica, nonché a rinforzare la collaborazione operativa tra i due Corpi responsabili della tutela della risorsa mare.