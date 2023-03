Scoperto con sei involucri di droga nascosti in mano: arrestato

Cercava di nascondere la droga nel pugno. Nel pomeriggio di venerdì, alle 18 circa, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alle 17.30 una volante, durante il normale svolgimento del servizio di controllo del territorio, avrebbe notato l'uomo uscire velocemente da un hotel di Marina centro e, alla vista della Polizia, avrebbe cercato di eludere il controllo. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti hanno deciso di sottoporlo al controllo. L'uomo da subito si sarebbe mostrato molto agitato e con il pugno della mano sinistra serrato avrebbe cercato di occultare qualcosa. Infine, ha aperto la mano, nella quale occultava 6 involucri confezionati di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 3 grammi. L’uomo è stato portato in Questura in attesa del giudizio direttissimo.