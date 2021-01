Scoppia un incendio nella camera d'hotel: intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di paura in un albergo. Sabato sera, intorno alle 22, i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in un hotel di Rivazzurra in via Tirrenia, dove era scoppiato un incendio all'interno di una camera posta al secondo piano. Sul posto sono accorse le autobotti, con il personale del 115 che ha provveduto a estinguere le fiamme che hanno interessato una camera, bruciando tutto il mobilio e gli arredi.

Il fumo sviluppatosi dall'incendio aveva già interessato tutta la struttura chiusa, avente circa 35 camere disposte su 3 piani, molte delle quali occupate abusivamente da persone senza fissa dimora. Durante l'intervento sono state ispezionate tutte le camere, alla ricerca di eventuali persone non potute mettersi in salvo, rinvenendo all'interno di una delle stanze una persona che è stata poi affidata alle cure del personale del 118 intervenuto. Il rapido intervento ha consentito di contenere i danni all'edificio, prevalentemente limitati a quelli dovuti al fumo prodotto dall'incendio. Sul posto anche i Carabinieri. Nei giorni scorsi lo stesso hotel era già stato sgomberato dagli ospiti indesiderati.