Scoppia incendio nell'appartamento, padre e figlia intossicati dal fumo

Momenti di paura, nella notte tra venerdì e sabato, a San Giovanni in Marignano dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento. L'allarme è scattato in via Umbria dove, secondo quanto emerso, intorno alle 3 le fiamme sono partite da un'asciugatrice situata nel sottotetto mansardato. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e il personale del 118. Il rogo ha causato una coltre di fumo che, oltre a causare danni all'abitazione, ha leggermente intossicato padre e figlia che sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Danneggiato anche l'impianto idrico con l'acqua che ha invaso l'appartamento rendendolo temporaneamente inagibile.