Scoppia la lite in un locale, 34enne cade e batte la testa: è in morte cerebrale

Purtroppo non ci sarebbe più nulla da fare per un ragazzo di 34 anni, Vigile del Fuoco originario di Foggia, che nella notte tra sabato e domenica è stato coinvolto in una lite all'esterno di un locale di viale Principe di Piemonte, a Miramare.

A quanto si apprende il ragazzo, che lavora come Vigile del Fuoco presso il distaccamento dell'aeroporto, sarebbe già in morte cerebrale. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al dramma, ma da una prima sommaria ricostruzione dei fatti (sul luogo è intervenuta La Polizia) sarebbe nato un diverbio tra il giovane e il personale della sicurezza del locale all'interno dello stesso.

Da lì si è passati all'esterno del locale dove sarebbe scoppiata una colluttazione: non è chiaro se il pompiere abbia battuto la testa a terra o sia stato colpito da un pugno al volto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno intubato il 34enne per poi trasportarlo in ospedale in condizioni gravissime. La Polizia avrebbe già interrogato diverse persone ed acquisito le immagini delle telecamere della zona, come disposto dal sostituto procuratore Davide Ercolani.