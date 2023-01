Scoppia un litigio tra due persone in strada: poliziotto finisce in ospedale

Attimi concitati venerdì sera a Riccione. Erano le 21.30 quando è stato richiesto l'intervento della Polizia locale in seguito a una discussione venutasi a creare in strada tra due persone, di fronte a un locale di viale Toscana. Una persona, già nota alle forze dell'ordine per problemi di droghe, ha infatti iniziato a litigare pesantemente con una seconda persona seguita dai servizi sociali per problemi di natura psicologica. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale, ma quando uno di questi è intervenuto per dividerli è stato colpito dal secondo uomo, che proprio per questo è stato denunciato a piede libero.