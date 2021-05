Scoppia una rissa tra minori in centro storico: intervengono i Carabinieri

Attimi di panico sabato pomeriggio in pieno centro storico, quando all'improvviso è scoppiata una rissa tra minori sotto i portici di Coin. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri con tre pattuglie dell'arma, che hanno identificato tutti i presenti. Le persone coinvolte sarebbero circa una decina, due quelle offese. Sono in corso le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto.