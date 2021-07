Scorta di stupefacenti nel garage, arrestato spacciatore

Operazione contro lo spaccio di droga dei carabinieri di Cesenatico. Alcuni giorni fa i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cesenatico hanno tratto in arresto un venticinquenne della provincia di Rimini, incensurato, ritenuto responsabile della violazione della legge sulla droga. Nel corso di un’attività di polizia giudiziaria i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, all’esito della quale, all’interno del garage, sono stati rinvenuti 140 grammi di marijuana, 41 compresse di Ecstasy; 2 grammi di ketamina, oltre a 4 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Non solo: il soggetto era in possesso di una somma in contanti di 1.960 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Il 25enne è stato così dichiarato in arresto (pm Paola Bonetti della procura di Rimini). Dopo la convalida del gip del tribunale di Rimini Elisa Giallombardo, il soggetto è stato sottoposto all’obbligo di firma in attesa del processo.