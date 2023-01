La terra torna a tremare, scossa avvertita anche nel riminese: controlli nelle scuole

Intorno alle 6:30 di sabato mattina la terra è tornata tremare con forza, una scossa di terremoto che ha svegliato tante persone anche nel riminese e in un tutta la Romagna, facendo riaffiorare la paura. Molte le reazioni social, si attendono i dati dei tecnici dell'Ingv, ma l'impressione è che sia stata una scossa analoga a quella delle 11:45 di giovedì. Arriva la conferma dall'Ingv: la scossa ha avuto una magnitudo di 4.1 Richter (come quella di giovedì alle 11:45), l'epicentro è nella stessa zona di quelle precedenti, nella pianura tra Cesena e Cesenatico. L'evento sismico è stato registrato alle 6:32 di sabato 28 gennaio con ipocentro ad una profondità di 18 chilometri.

A seguito della scossa è stata prontamente attivata l’attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea nei plessi scolastici e nelle palestre del patrimonio edilizio scolastico di competenza comunale di Rimini. Al momento non sono state rilevate criticità o danni. Valutata la situazione in concerto con la Protezione civile non sono stati adottati provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività didattiche.

Anche a Riccione sono scattati immediati i controlli negli edifici scolastici. Una volta valutata la situazione con il responsabile della Protezione Civile e il responsabile dell’edilizia pubblica e considerato che le strutture erano state verificate meno di 48 ore prima l’amministrazione comunale non ha adottato provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività didattiche, ma ha invitato i dirigenti a segnalare immediatamente criticità. Si è comunque provveduto prima dell’inizio delle lezioni a fare controlli da parte dei tecnici comunali e di Geat in tutte le scuole aperte. Oltre alle scuole primarie e medie, i tecnici della Geat, per precauzione, hanno fatto controlli anche nel plesso del Liceo Volta - Fellini. Dai primi controlli non sono emerse criticità.