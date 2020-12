Scossa di terremoto sentita a Rimini e provincia

Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente in tutta la provincia di Rimini, oltre che nel resto della Romagna e nella costa delle Marche. Il terremoto è stato percepito da molti cittadini, alcuni dei quali sono usciti in strada per sicurezza. Anche i vigili del fuoco di Rimini sono stati interpellati da numerose chiamate al 115 da persone che hanno avvertito la scossa, ma non si registrano danni sul nostro territorio. La scossa è stata sentita alle 12.19. L'epicentro è in Croazia, vicino a Zagabria, la magnitudo 6.4.

L'epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita lunedì da scosse sismiche avvertite dalla popolazione. Vengono riportate motizie di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Ci sono purtroppo vittime, il primo e provvisorio bilancio parla della morte di un bambino.