Dopo la scossa di terremoto treni bloccati: sospeso il traffico, rischio ritardi e cancellazioni

Dopo la scossa di terremoto delle 11,45 treni fermi sulle linee ferroviarie Bologna-Ancona e Ferrara-Rimini. La circolazione è stata sospesa dalle 11:50 in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito del terremoto avvenuto nella zona di Cesenatico e avvertito anche in tutto il Riminese. Alle 12.40 la circolazione risulta ancora sospesa, è in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Pesaro alle ore 13:15. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00). Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:01) - Lecce (20:40) oggi è cancellato da Bologna (11:56) a Pesaro (13:42). I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione possono proseguire il viaggio con il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49).