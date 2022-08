Momenti di paura per un giovane scout, trasportato in eliambulanza al "Careggi" di Firenze

Momenti di paura per uno scout riminese 16enne che, insieme ad altri giovani provenienti da tutta l'Emilia-Romagna, era impegnato al campo scout "Le Valli" nel comune di Pratovecchio Stia in provincia di Arezzo quando è rimasto seriamente ferito. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di mercoledì il ragazzino si trovava sotto un albero quando improvvisamente un grosso ramo si è staccato dalla piante finendo sulla testa del giovane. Lo scout ha perso conoscenza ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Foreste Casentinesi insieme al personale sanitario con l'ambulanza. Il 16enne si è ripreso dopo la forte botta alla testa ma, per precauzione, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Firenze. Stabilizzato, lo scout è stato quindi trasferito in elicottero all'ospedale "Careggi" nel capoluogo toscano per gli accertamenti del caso.