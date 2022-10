Scovato con oltre un chilo di cocaina, arrestato il grossista di "neve"

Colpo grosso dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, giovedì, hanno arrestato un grossista della droga con un'ingente quantitativo di stupefacente. A finire in manette è stato un cittadino albanese 45enne già noto alle forze dell'ordine che, finito nel mirino degli inquirenti dell'Arma, è stato bloccato con 1,3 chili di cocaina pronti per essere immessi sul mercato. Nella giornata di lunedì si è tenuta l'udienza di convalida e il gip, dopo aver convalidato il fermo ha disposto per lo spacciatore difeso dall'avvocato Marika Patrignani la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.