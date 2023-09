Screening per i tumori al seno, esami specialisti gratuiti nelle farmacie comunali rete Alliance

Il gruppo Farma Acquistion Holding fa squadra con Komen Italia nella lotta al tumore del seno: da settembre fino alla fine di novembre, in diverse farmacie della rete Alliance Farmacie Comunali, a iniziare da quella di Rimini 7 il 9 settembre, l’iniziativa prende il via con l’organizzazione di giornate gratuite di screening per i tumori al seno tramite la Carovana della Prevenzione, un’unità mobile attrezzata dove ci si potrà sottoporre gratuitamente ad esami specialistici di diagnosi e prevenzione.

L’iniziativa proseguirà ad ottobre e novembre in diverse regioni italiane, passando per le farmacie presenti a Roma, a Milano, in Toscana e in Sicilia, confermando l’impegno delle farmacie del Gruppo per favorire una salute accessibile e di qualità in ogni comunità di riferimento

La Carovana della Prevenzione è attrezzata per effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce del tumore al seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo portatile.

Le visite sono rivolte a tutte le donne iscritte al programma fedeltà della farmacia che non sono coperte dai programmi di screening senologico del Sns, le quali potranno prenotarsi direttamente presso la farmacia di riferimento. In particolare, le donne tra i 40 e i 49 anni e dai 74 anni in poi potranno accedere al servizio di screening mammografico, mentre le donne tra i 20 e i 39 anni a quello di screening ecografico. Tutti gli esami effettuati presso l’unità mobile saranno completamente gratuiti.

La collaborazione tra Farma Acquisition Holding e Komen Italia si rinnova dunque anche quest’anno e sancisce l’impegno condiviso dalle due realtà nell’essere punto di riferimento per la salute delle persone, sensibilizzandole ancora una volta sull’importanza della prevenzione. Attraverso una diagnosi precoce, infatti, si stima che le percentuali di guarigione dai tumori senologici possano superare il 90%.