Scuola Carpignola, i lavori al via dureranno due anni. Foronchi: "In poco tempo investiti 10 milioni"

Lavori alla scuola primaria Carpignola, la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, il dirigente Baldino Gaddi hanno incontrato negli uffici del Comune la ditta vincitrice dell’appalto per gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura, la Edile costruzione srl di Rimini. Si entra così sempre più nel vivo nella riqualificazione della scuola Carpignola. Stabilito il cronoprogramma dell’intervento da 2 milioni e 200 mila euro, di cui un milione e 200 mila euro dai fondi Pnrr, 319 mila a carico della ditta che reperirà il contributo statale Gse per l’efficientamento e i restanti 600 mila coperti con risorse comunali. Al via i lavori, quindi, da metà novembre per rientrare nella tabella di marcia prevista dal Pnrr. Lavori che saranno però subito interrotti per non interferire con lo svolgimento della didattica. Il cantiere ripartirà durante l’estate 2024. Il secondo stralcio è previsto invece per l’estate 2025.

“L’adeguamento sismico porterà a un’efficienza sismica del 100 per cento, come se fosse un edificio costruito ex novo – ha spiegato il dirigente Gaddi - L’efficientamento energetico realizzerà invece anche un rinnovo architettonico e funzionale”.

“È un altro grande appalto firmato Pnrr con il quale renderemo moderna ed efficiente una struttura ormai datata come quella della Carpignola – commenta l’assessore Uguccioni – Sarà adeguata agli standard attuali di sostenibilità ambientale. L’efficientamento energetico prevede che i pannelli fotovoltaici andranno ad alimentare le pompe di calore con cui si garantirà il riscaldamento dell’istituto e una nuova illuminazione tutta a basso consumo. Avremo una scuola nella quale i ragazzi potranno studiare in sicurezza dal punto di vista sismico ed energetico”.

“La sicurezza dei nostri ragazzi, per la nostra amministrazione, è una priorità - commenta la sindaca Franca Foronchi -. In soli 2 anni, abbiamo investito circa 10 milioni di euro per gli istituti Repubblica e Carpignola, tra finanziamenti Pnrr, Gse e bilancio comunale. Questo nuovo progetto per la scuola Carpignola ci permette di adeguare la struttura alle normative attuali sulla sismica, sanando le attuali criticità esterne ed interne. Il nostro obiettivo è di consentire a docenti e ad alunni di lavorare e formarsi in strutture sicure, idonee e piacevoli. Sono investimenti importanti e necessari che mancavano da anni nella formazione comunale e la nostra Amministrazione ha messo in campo azioni concrete”.