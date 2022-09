In classe stop al cellulare, vanno depositati in contenitori. "Combattere la dipendenza da smartphone"

Anche a Rimini si va verso una stretta sull’uso dello smartphone a scuola. Non solo durante l’orario delle lezioni, ma anche nelle pause didattiche. Soprattutto nel contesto delle scuole superiori i dirigenti scolastici, in vista dell’esordio tra i banchi di giovedì (15 settembre), promettono una maggiore attenzione e provvedimenti in caso di utilizzo del cellulare all’interno dell’istituto. Tra i giovani l’utilizzo dello smartphone è sempre più assiduo, a tal punto da arrivare a limitare i rapporti interpersonali.

All’istituto Statale Einaudi-Molari una recente circolare, la 14 del 12 settembre, ha voluto proprio spiegare che i cellulari dovranno essere depositati all’ingresso. “Si ricorda a docenti, genitori, tutori e studenti che l’utilizzo del cellulare in classe è vietato per l’intera durata delle attività didattiche mattutine – si legge nella nota -. I cellulari andranno depositati all’ingresso in aula negli appositi raccoglitori e recuperati solo all’uscita”. Il testo è a firma della dirigente Daniela Massimiliani.

Anche al liceo Einstein all’interno del regolamento di istituto è specificato che “all’interno dell’Istituto è vietato l’uso di telefoni cellulari ed è vietato fumare”. Un tema su cui la dirigenza garantisce la massima attenzione, anche per prevenire possibili episodi di cyberbullismo.