Scuola comunale di musica, aperto il bando per l’affidamento della gestione

È aperto da qualche giorno l’avviso pubblico per la concessione in gestione del servizio comunale di orientamento musicale: il bando, in scadenza lunedì 4 settembre, prevede un affidamento triennale con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Nello specifico, la concessione del servizio riguarda la gestione didattica e organizzativa dei corsi di orientamento musicale da tenersi a Santarcangelo – nei locali messi gratuitamente a disposizione del gestore da parte dall’Amministrazione comunale – compresi i corsi di avviamento alla musica bandistica, l’organizzazione e la gestione della banda musicale.

Possono partecipare alla gara le associazioni culturali e musicali, senza finalità di lucro che operano nel settore da almeno cinque anni, vantano adeguata esperienza nella gestione e nell’organizzazione di bande musicali e dispongono di personale con formazione professionale documentata, qualificata e specifica.

La selezione verrà effettuata da una commissione appositamente costituita, che assegnerà un punteggio massimo di 100 punti – aggiudicando la concessione all'offerente che otterrà il punteggio più alto – ai progetti di gestione presentati, in base a una serie di criteri: proposta relativa ai corsi di orientamento musicale (massimo 25 punti), attività bandistica (massimo 25 punti), professionalità degli insegnanti e servizi svolti dall’associazione concorrente (massimo 20 punti), tariffe da applicare agli utenti (massimo 20 punti), anni di esperienza nell’insegnamento musicale e nella gestione di bande musicali (massimo 10 punti).

Le candidature per l’affidamento della concessione – che avrà durata di tre anni dal 15 settembre 2023, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni – dovranno essere presentate entro le ore 13 di lunedì 4 settembre all’ufficio Protocollo del Comune.