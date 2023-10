Scuola comunale di musica, firmata in Municipio la convenzione per la gestione triennale

Firmata nei giorni scorsi in Municipio la convenzione per la gestione della Scuola comunale di musica: a chiusura dell’avviso pubblico concluso nel mese di settembre, il servizio è stato affidato per tre anni all’associazione culturale musicale “Banda Città di Santarcangelo”, in continuità con la precedente gestione.

La commissione giudicatrice dell’Amministrazione comunale ha valutato con il punteggio massimo il progetto presentato dall’associazione dal punto di vista tecnico, mentre il disciplinare di gara non prevedeva un’offerta economica. Oltre all’orientamento musicale, la proposta dell’associazione comprendeva l’attività bandistica (tra cui la partecipazione alle commemorazioni del 25 Aprile e del IV Novembre), didattica, storico-culturale, multimediale e i progetti speciali.

La firma della convenzione – valida per tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due – da parte del dirigente del settore Amministrazione, Enrico Giovanardi, e del legale rappresentante dell’associazione, Marco Vienna, è avvenuta alla presenza dell’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni.